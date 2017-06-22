Події

07:33 22.06.2017

До відома: про "круглий стіл" в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Електронне декларування: коли буде реальний результат?"

У четвер, 22 червня, о 9.30 в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться "круглий стіл" на тему "Електронне декларування: коли буде реальний результат?". Учасники: керівник ГО "Центр по боротьбі з корупцією", адвокат Аліса Козуліна; експерт ГО "Центр по боротьбі з корупцією" Руслан Анфілов; віце-президент ГО "Антикорупційний підприємницький фронт" Михайло Рейзін; голова ради ГО "Інститут податкових реформ" Олена Хотенко; експерт ГО "Інститут податкових реформ", адвокат Юрій Цимбал. Запрошені представники: Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Національного агентства запобігання корупції, ДП "Український спеціалізовані системи", експерти, громадські діячі (вул. Рейтарська, 8/5-А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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