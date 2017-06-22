До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мрії про реформу від МОЗ: життя під загрозою вже зараз"

У четвер, 22 червня, об 11.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Мрії про реформу від МОЗ: життя під загрозою вже зараз". Учасники: президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, голова правління громадської організації інвалідів "Всеукраїнське товариство гемофілії" Олександр Шміло, голова правління Спілки захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації" Валентина Очеретенко, голова благодійного фонду "Краб" Лариса Лавренюк (вул. Рейтарська, 8/5-А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.