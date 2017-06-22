До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Злочини Семена Семенченко"

У четвер, 22 червня, о 13.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Злочини Семена Семенченко". Учасники: екс-командир протитанкового взводу батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії України, депутат Білоцерківської міської ради Володимир Бабенко; доброволець батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії України Олександр Калашник (Калаш); доброволець батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії України Олександр Дуб (Дуб); незалежний журналіст-розслідувач, активіст самооборони Донецького євромайдан Артем Фурманюк (вул. Рейтарська, 8/5-А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (095) 105-42-66.