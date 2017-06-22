Події

07:41 22.06.2017

В ході Brexit слід, перш за все, оберігати інтереси ЄС, що не виключає перспективу співпраці Парижа з Лондоном

В процесі Brexit не повинно бути двосторонніх дискусій окремих членів ЄС з Лондоном, вони повинні бути скоординовані на союзному рівні, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

"Я бажаю, щоб дискусія (переговори про Brexit - ІФ), яка тільки що почалася, була відмінно скоординована на європейському рівні. Я не хочу двосторонніх дискусій, так як треба оберігати інтереси ЄС в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому плані", - заявив Е .Макрон в інтерв'ю газеті "Фігаро" і ще ряду європейських видань, опублікованому в середу.

Відповідаючи на питання, чи відкриті двері ЄС для Великобританії, щоб дати зворотний хід, французький президент зауважив: "Двері відчинені до моменту, поки їх не перетнули".

"Але з моменту, коли встановлені графік і мета, дуже складно повернутися назад, не потрібно себе обманювати", - сказав Е.Макрон.

За його словами, Франція розраховує продовжувати і посилювати свої міцні відносини зі Сполученим Королівством в справі оборони і безпеки. Він розраховує також на те, що сторони активізують співробітництво в області боротьби проти тероризму.

"Ми вже визначили спільний план дій в боротьбі проти радикалізації в інтернеті. Так як наші долі пов'язані: терористичні мережі не визнають кордонів в Європі. Нарешті, я бажаю, щоб в області міграції ми розвивали нашу співпрацю", - зазначив президент Франції.

"Наші відносини буде регулювати прагматизм", - сподівається Е.Макрон.

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