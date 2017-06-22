Події

07:43 22.06.2017

ЮНІСЕФ повідомив про масові вбивства дітей в Мосулі

Таким чином терористи ІГ залякують тих, хто зібрався тікати з міста

Бойовики терористичної організації ІГІЛ практикують вбивства дітей з сімей, які мають намір покинути іракське місто Мосул, повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

"Вони використовують дітей як засіб ведення війни, щоб не дати людям покинути місто. Це ще раз свідчить про те, наскільки нерозбірлива й катастрофічна ця війна", - заявив представник ЮНІСЕФ в Іраку Пітер Хокінс.

Він повідомив, що організація має в своєму розпорядженні документальні докази того, що терористи вбивають дітей, щоб не дати людям покинути Мосул, залякуючи таким чином тих, хто виношує такі плани.

За даними ЮНІСЕФ, з моменту захоплення ІГІЛ в 2014 році близько третини іракської території, в країні загинули 1 тис. 75 дітей, більше 1,1 тис. отримали поранення.

Бої за визволення Мосула від терористів почалися в жовтні минулого року. В результаті загинули тисячі мирних жителів, більше 850 тис. людей втекли в інші райони країни.

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