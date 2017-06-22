Події

07:46 22.06.2017

Глава МЗС Австрії закликав закрити дитячі сади для мусульман

Мусульманські дитячі сади в Австрії потрібно закрити, оскільки вони не сприяють інтеграції дітей у суспільство. Про це заявив міністр закордонних справ і інтеграції Австрії Себастьян Курц, передає газета Kurier.

"Звичайно, це не потрібно. У нас не повинно бути ніяких мусульманських дитячих садків", - відповів Курц, відповідаючи на питання про те, чи треба закрити подібні освітні дошкільні установи. На думку глави МЗС, такі дитячі сади перешкоджають інтеграції дітей у суспільство.

Курц зазначив, що діти, які живуть в Австрії, повинні вчити німецьку мову. Це, за його словами, стане одним з ключів до найкращої інтеграції суспільства.

У лютому 2015 року парламент Австрії схвалив закон, що забороняє закордонне фінансування мусульманських організацій. Він був спрямований на боротьбу з ісламським радикалізмом.

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