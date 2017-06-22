Події

07:54 22.06.2017

У Донецькій області майже 400 тисяч жителів знову залишилися без води

Через пошкодження високовольтних ліній електропередач понад 380 тис. жителів 5 районів Донецької області залишилися без водопостачання, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"22 червня в результаті бойових дій в Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. чоловік) в 5 районах області (Покровський, Селидівський, Волноваський, Добропільський, Мар'їнський) і смт Олександрівка", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер вранці.

Станом на 7.00 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів.

Також, станом на 7.00 22 червня газопостачання в м.Авдіївка відсутнє. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливо в зв'язку з небезпекою для працівників.

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