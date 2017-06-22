Тіллерсон закликав Китай посилити тиск на КНДР

Китай повинен всіляко посилити тиск на Північну Корею, заявив журналістам держсекретар США Рекс Тіллерсон.

"Ми повторили, що у Китаю є дипломатична відповідальність за значне розширення дипломатичного та економічного тиску на режим, якщо КНР хоче запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні", - сказав Тіллерсон на прес-конференції за підсумками переговорів з китайськими партнерами в Вашингтоні.

Північнокорейська проблема, як раніше повідомляв держдепартамент, стала однією з ключових в ході переговорів Тіллерсона і глави Пентагону Джеймса Меттіса з членом Держради КНР, який курирує в китайському уряді зовнішньополітичний блок Ян Цзечи, і начальником генерального штабу Народно-визвольної армії Китаю Фан Фенхуеем

Меттіс, що також брав участь в прес-конференції, додав, що США "продовжать вживати заходи, спрямовані на власний захист і захист своїх союзників" від загрози з боку Північної Кореї.

Тіллерсон також сказав, що сторони висловилися за повну і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність здійсненню в повному обсязі відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. Наприклад, ми погодилися з тим, що наші компанії не повинні займатися бізнесом з будь-якими північнокорейськими підприємствами, що опинилися під санкціями відповідно до даних резолюцій (Ради Безпеки ООН - ІФ)", - зазначив глава держдепу