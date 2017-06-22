Один український військовий поранений, один отримав бойову травму в зоні АТО внаслідок 35 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

Бойовики 35 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в тому числі 5 разів били з забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в четвер вранці.

"За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України отримав поранення, ще один український воїн - бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку бойовики 14 разів застосовували зброю проти позицій ЗСУ. Вранці і протягом дня жодного факту використання незаконних збройних формувань артилерії калібру більше 100-мм в даному напрямку зафіксовано не було. Разом з тим з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по українським опорним пунктам, розташованих в районі Водяного, Гнутове, Талаківки, Мар'їнки і Красногорівки. Під ворожий вогонь з 82-мм мінометів також потрапили позиції сил АТО неподалік Старогнатівки. Увечері в середу, з міномета калібру 120 мм, були обстріляні українські позиції біля Лебединського.

На донецькому напрямку противник 6 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Майже всі обстріли здійснені в темний час доби. Зокрема, з потужних танкових гармат, калібр яких 125-мм, НВФ били по позиціях сил АТО в районі Кам'янки і Дослідного. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Пєсков з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Крім того, бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів різних модифікацій в південному передмісті Авдіївки. А в районі Зайцеве вони били з великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку вранці і вдень в середу використовуючи артилерію в районі Кримського і Трьохізбенки, НВФ до кінця доби забороненого озброєння не використовували. Однак з мінометів калібру 82-мм вони вели вогонь поблизу Троїцького і Новоолександрівки. По українських позиціях біля Кримського бойовики били з протитанкового ракетного комплексу. Також під вогнем НВФ виявилися зміцнення ЗСУ в районі Новозванівки, Станиці Луганської, Валуйського і Жовтого. Там відкривався вогонь здебільшого з піхотного озброєння, на окремих ділянках - з БМП.