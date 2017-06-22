Події

08:21 22.06.2017

Українські полярники святкують середину зими - Мідвінтер

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" святкують середину зими, повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

"Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" і дослідники Антарктиди з усього світу святкують сьогодні "Середину зими" - Мідвінтер. 21 червня - один з найважливіших днів для полярників, це свято відзначають уже понад 100 років", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

На станції "Академік Вернадський" обов'язковим елементом святкування стало "хрещення" в крижаній воді, після якого кожен новачок отримує відповідне посвідчення і право називатися справжнім полярником.

Крім того, до свята проводять спортивні змагання - шахи, дартс, більярд, футбол, біатлон, перетягування канатів та ін. Починатися вони можуть заздалегідь, але фінал зазвичай відбувається на Мідвінтер.

Зимівники також роблять тематичні фігури зі снігу, готують музичні номери або міні-спектаклі.

У складних умовах щоденної роботи такі свята - важлива складова дозвілля полярників. Це дає можливість знизити психологічне напруження і згуртувати дослідників.

Однією з головних традицій цього дня є обмін привітаннями. Полярники з різних країн вітають один одного з "серединою зими", бажають успішних досліджень і легкого шляху додому. В останні роки українські зимівники обов'язково надсилають на "велику землю" групове вітальне фото з державними символами, написами, тематичними малюнками.

Зі святом членів 22-й антарктичної експедиції привітала і Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона подякувала учасникам українських експедицій по нелегку роботу і зазначила, що держава високо цінує їх внесок в розвиток української науки і міжнародного наукового співробітництва.

"Перебувати в експедиції - непросте завдання, і для нас дуже важливо те, що ви робите для спільної справи незважаючи на складні умови. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, сил і натхнення. Нехай всі ваші дослідження будуть успішними, а нові відкриття прославляють українську науку і приносять користь людству", - зазначила Л.Гриневич.

1 квітня 2017 року 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики, інженери та інші фахівці вирушили на літню експедицію в Антарктику. Вони змінили на станції "Академік Вернадський" учасників 21-ї Української антарктичної експедиції, які повернулися додому в кінці квітня.

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