Події

08:53 22.06.2017

Порошенко 22 червня відвідає з робочим візитом Брюссель

Президент України Петро Порошенко 22 червня здійснить робочий візит до Брюсселя, де зустрінеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем і іншими лідерами держав-членів ЄС.

Як повідомляє в середу прес-служба президента України, П.Порошенко також візьме участь в розширеному саміті Європейської народної партії.

"Глава держави поінформує співрозмовників про загострення ситуації з безпеки на Донбасі, стан виконання та конкретних випадках порушення російською стороною Мінських угод з метою забезпечення позитивного вирішення Європейської Ради про продовження секторальних санкцій проти Росії", - сказано в повідомленні.

Крім того, президент України планує обговорити питання, пов'язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС, який запланований на 12-13 липня 2017 року Києві.

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