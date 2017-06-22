Події

09:45 22.06.2017

Українського військового поранено ввечері через обстріл поблизу С.Кримське

Український військовослужбовець дістав поранення напередодні ввечері в результаті ворожого обстрілу поблизу села Кримське Новоайдарського району, повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Вчора ввечері в результаті ворожого пострілу з протитанкового ракетного комплексу поблизу села Кримське Новоайдарського району дістав поранення наш захисник", - йдеться в повідомленні ОблВЦА на сторінці у Facebook у четвер уранці.

Загалом за минулу добу бойовики 13 разів порушували режим тиші уздовж лінії розмежування. Так, в напрямку міста Попасна, сіл Троїцьке, Новозванівка і Новоолександрівка шість разів відкривали вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також в районі працював ворожий снайпер.

По укріпленнях сил АТО поблизу міста Щастя, села Кримське і Лобачеве Новоайдарського району чотири рази ворог застосовував 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

У напрямку смт Станиця Луганська, села Валуйське, урочища Шарів Кут бойовики тричі використовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв про те, що за минулу добу в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України дістав поранення, ще один - бойову травму.

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