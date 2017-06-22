Саміт Євросоюзу готується рекомендувати Раді ЄС продовжити економічні санкції стосовно Росії

Європейська Рада, що збирається в Брюсселі 22-23 червня, як випливає з підготовчих матеріалів до саміту, має намір рекомендувати прийняти рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов'язують з виконанням Мінських угод.

"Коли ми зберемося на робочу вечерю, присвячену зовнішнім зв'язкам, канцлер (ФРН Ангела - ІФ) Меркель і президент (Франції Еммануель - ІФ) Макрон на початку представлять стан справ з імплементацією Мінських угод", - йдеться в листі-запрошенні голови Євроради Дональда Туска на зустріч у верхах глав держав і урядів країн ЄС.

В інформаційній записці до Європейської Ради наголошується, що доповідь Е.Макрона і А.Меркель, "як очікується, відбудеться у наступні за самітом дні до офіційного рішення з приводу продовження економічних санкцій стосовно Росії".

Високопоставлений чиновник ЄС, представляючи журналістам порядок денний Європейської Ради, повідомив, що "президент Макрон разом з іншими главами держав і урядів надасть свою оцінку (стану виконання - ІФ) Мінських угод".

"Як ви знаєте, ми сьогодні близькі до того, щоб продовжити санкції стосовно Росії, з огляду на вторгнення на сході України, і очікуємо, перш за все, рекомендацій пані Меркель і пана Макрона. Ми думаємо, що відбудеться технічна дискусія, як це було в грудні, і маємо далі продовжити (процедуру - ІФ), щоб все це завершити", - додав функціонер ЄС.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, джерело зазначило: "Деякі держави-члени вважають, що продовження санкцій не може бути автоматичною, письмовою, технічною процедурою. Потрібні рекомендації. Французький президент Макрон і німецький канцлер Меркель вважають, що треба враховувати те, що Мінські угоди відбуваються за цього (нормандського - ІФ) формату".

"Отже, потрібно, перш за все, дочекатися рекомендацій пана Макрона і пані Меркель, щоб продовжити санкції, і далі подивимося, чи відкриє голова (Євроради - ІФ) Туск письмову процедуру (рішення Ради ЄС - ІФ) на основі цих рекомендацій", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Він пояснив, що Європейська Рада ухвалить політичне рішення, а потім має бути технічна процедура ухвалення юридичного рішення на рівні Ради ЄС.

При цьому санкції проти Росії - це лише незначна частина насиченого порядку денного дводенного Європейської Ради.

Саміт розпочнеться в четвер з засідання, присвяченого питанням внутрішньої і зовнішньої безпеки.

"Внутрішня безпека, як ви знаєте, перебуває у відповідальності держав-членів. Але Європейський союз може їм допомогти в боротьбі проти тероризму", - вважає чиновник ЄС.

Він навів у приклад роботу над серією законодавчих актів, які, зокрема, стосуються проблеми бойовиків, що повертаються з війни до країни.

Очікується, що європейські лідери розглянуть прогрес, досягнутий на посилення співпраці країн ЄС у сфері зовнішньої безпеки і оборони.

За словами джерела, у цій сфері "вперше буде ухвалено на такому рівні політичне рішення". "Буде заява про необхідність запустити амбітний план (з безпеки та оборони - ІФ)", - повідомив функціонер ЄС.

Друга сесія саміту в формі робочої вечері буде присвячена міжнародній політиці ЄС і розпочнеться з аналізу виконання Мінських угод.

Потім Д.Туск доповість про своїх нещодавніх зустрічах з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом США Дональдом Трампом.

Під час цієї ж сесії передбачається ухвалення висновків щодо кліматичних змін і Паризької угоди з клімату.

Під кінець вечері прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей розповість про вплив парламентських виборів у країні на переговори щодо Brexit.

Після цього, за висловом джерела, відбудеться "друга Європейська Рада" у складі 27 держав-членів без Сполученого Королівства. Йтиметься про процедуру переміщення на материк штаб-квартир агентств ЄС, які перебувають на британській землі. На цю частину зустрічі запрошений головний парламентер ЄС Мішель Барньє, щоб поділитися першими враженнями про переговори щодо Brexit.

Третя сесія саміту ЄС вранці в п'ятницю буде присвячена економіці. На неї запрошено голову Європейського центрального банку Маріо Драгі. За словами співрозмовника ЗМІ, "найважливіші розділи дискусії будуть присвячені торгівлі".

Відповідаючи на запитання, чи обговорюватимуть у рамках економічної тематики енергетичні аспекти, пов'язані з Росією, зокрема, з газопроводом "Північний потік 2" у світлі американського проекту закону проти інвестицій в російські енергетичні структури, співрозмовник ЗМІ заявив, що це не входить до порядку денного цього саміту.

"Звичайно, не можна виключити, що деякі керівники бажатимуть обговорити цю тему", - висловив він припущення.

"Як ви знаєте, на рівні глав держав і урядів у листопаді 2016 року вже була дискусія щодо" Північного потоку 2 ". Втім, є ще й висновки Ради від 2015 року, в яких йдеться про необхідність гарантувати відповідність цього проекту "Третього енергетичного пакета". Тобто, це вже обговорювали на рівні глав держав і урядів ", - нагадало джерело.

Останній пункт порядку присвячений міграції. Головну увагу буде зосереджено на центрально-середземноморському шляху мігрантів до Європи. За словами функціонера ЄС, після деяких успіхів ситуація почала погіршуватися.

Крім того, йтиметься про "внутрішній вимір міграції". Джерело визнало, що у цьому питанні існують розбіжності між державами-членами, однак стверджував, що є і "сфери, в яких змогли домогтися прогресу і досягли наразі більшого збігу поглядів".