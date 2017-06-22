Події

11:28 22.06.2017

Оболонський суд викликає Януковича повісткою на 10 засідань влітку

Оболонський районний суд Києва оприлюднив на своєму сайті повістку, якою викликає колишнього президента України Віктора Януковича на 10 судових засідань у справі про державну зраду.

Згідно з порядком, В.Януковича викликають на засідання, заплановані 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня, 3, 10, 17, 23 і 31 серпня 2017 року.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва прийняв до розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України В.Януковича в державній зраді і призначив перше засідання на 10:00 26 червня.

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