Чутки про наступ сил АТО на Донбасі викликають паніку серед російських військових

Панічні настрої виникають серед російських військовослужбовців на Донбасі через поширення чуток про наступ сил АТО, констатує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Серед військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях, поширюються чутки про проведення наступальних дій сил АТО, що призводить до посилення паніки", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у Facebook у четвер.

Морально-психологічний стан особового складу залишається низьким, наголошує розвідка. Серед прикладів наводиться випадок, коли 21 червня військовослужбовці розвідувального підрозділу в стані алкогольного сп'яніння самовільно залишили передові позиції і прибули до підрозділу для з'ясування причин непроведення їхньої ротації. У результаті зіткнення між прибулими і добовим нарядом двох військовослужбовців з важкими травмами відправлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Крім того, комендатура затримала військовослужбовців, які в стані алкогольного сп'яніння влаштували "армійське ралі" на військових автомобілях у місті Алчевськ (Луганська обл., непідконтрольний Україні).