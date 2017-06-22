Порошенко у Брюсселі розпочне переговори з Туском

Президент України Петро Порошенко вже прибув до Брюсселя, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

"Ми вже в Брюсселі. Через кілька хвилин президент розпочне переговори з президентом ЄС Дональдом Туском", - написав він у "Твіттері".

Президенти України та ЄС почали переговори тет-а-тет у Брюсселі pic.twitter.com/PBhOHkFEeD — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 22 июня 2017 г.

Раніше прес-служба президента України повідомляла, що П.Порошенко 22 червня здійснить робочий візит до Брюсселя, де зустрінеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем та іншими лідерами держав-членів ЄС. Крім того, він візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Президент також планує обговорити питання, пов'язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС, запланованого на 12-13 липня 2017 року в Києві.

- прес-секретар

Київ. 22 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Президент України Петро Порошенко вже прибув до Брюсселя, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

"Ми вже в Брюсселі. Через кілька хвилин президент розпочне переговори з президентом ЄС Дональдом Туском", - написав він у "Твіттері".

Раніше прес-служба президента України повідомляла, що П.Порошенко 22 червня здійснить робочий візит до Брюсселя, де зустрінеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської народної партії Джозефом Долем та іншими лідерами держав-членів ЄС. Крім того, він візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії.

Президент також планує обговорити питання, пов'язані з підготовкою до саміту Україна-ЄС, запланованого на 12-13 липня 2017 року в Києві.