Українці з початку року сплатили 35 млн грн податку на нерухомість

Українські фізособи, які володіють об'єктами нерухомості в країні, з початку 2017 року сплатили 35 млн грн податку на нерухомість, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ).

"Станом на 20 червня платниками вже сплачено 35 млн грн податку на нерухомість з фізичних осіб. Нагадаю, що фіщліцамі податок сплачується протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення", - цитується в повідомленні директор департаменту податків і зборів з фізичних осіб УКРІНФОРМ Павло Дроняк.

За даними УКРІНФОРМ, у 2017 році фізособам сформовано близько 620 тис. Податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку на нерухомість на загальну суму понад 370 млн грн.

Як зазначає П.Дроняк, найбільші суми нарахувань податку на нерухомість відзначаються в Хмельницькій (42 млн грн), Львівської (33 млн грн) і Вінницькій (29 млн грн) областях.

П.Дроняк нагадав, що в поточному році податок на нерухомість сплачується за 2016 рік - за ставками та з використанням пільг, які були визначені в цей період.

Так, податок нараховується на загальну площу об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частин. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

При цьому податок не застосовується для фізосіб, що володіють квартирою або квартирами із загальною площею 60 кв. м і менше; житловим будинком або будинками із загальною площею 120 кв. м і менше; різними типами житлової нерухомості (квартири, будинки або їх частинами) з загальною площею 180 кв. м і менше.

Згідно з даними Державної казначейської служби України (Держказначейство), за результатами 2016 року фізособи сплатили до місцевих бюджетів 209,812 млн грн податку на нерухомість при затверджених планових надходженнях в 148,335 млн грн.