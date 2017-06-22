Близько 500 випадків суїцидів учасників АТО зафіксовано після повернення із зони бойових дій - Аваков

Близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони АТО зареєстровано з початку російської агресії, наводить дані міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", - йдеться в статті глави МВС "Стратегія гібридного світу" для "Української правди".

А.Аваков нагадав про загальновизнаний міжнародний стандарт із військових конфліктів: 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини діагностують посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.

Він також вказав, що за інформацією Міжнародного правозахисного центру "Ла Страда Україна", вже в 2015 році кількість звернень членів сімей учасників АТО зі скаргами на побутове насильство зросла увосьмеро.