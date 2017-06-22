Події

12:54 22.06.2017

Близько 500 випадків суїцидів учасників АТО зафіксовано після повернення із зони бойових дій - Аваков

Близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони АТО зареєстровано з початку російської агресії, наводить дані міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За даними військової прокуратури, на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони бойових дій", - йдеться в статті глави МВС "Стратегія гібридного світу" для "Української правди".

А.Аваков нагадав про загальновизнаний міжнародний стандарт із військових конфліктів: 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини діагностують посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.

Він також вказав, що за інформацією Міжнародного правозахисного центру "Ла Страда Україна", вже в 2015 році кількість звернень членів сімей учасників АТО зі скаргами на побутове насильство зросла увосьмеро.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко у Брюсселі розпочне переговори з Туском

Чутки про наступ сил АТО на Донбасі викликають паніку серед російських військових

Оболонський суд викликає Януковича повісткою на 10 засідань влітку

Макрон планує обговорити українську кризу в "нормандському форматі" перед самітом G20

Один український військовий поранений, один отримав бойову травму в зоні АТО внаслідок 35 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

ОСТАННЄ

Порошенко обговорив з Туском загрози проекту "Північного потоку-2"

Українці з початку року сплатили 35 млн грн податку на нерухомість

Рада зможе розглянути подання генпрокурора про зняття недоторканності з 5 нардепів до літніх канікул - Пинзеник

МКЧХ відправив на непідконтрольну частину Донецької області понад 233 т гумдопомоги

Кабмін ініціює створення Ради з розвитку інновацій для підтримки науки і модернізації реального сектора економіки - Гройсман

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog804.html
РЕКЛАМА