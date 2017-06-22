Події

13:19 22.06.2017

Внесли заставу за помічницю нардепа Полякова

Народний депутат України (фракція "Народний фронт") Максим Поляков стверджує, за його помічницю Тетяну Любонько, яку за рішенням суду було узято під варту, внесли заставу.

"Помічницю мою не заарештовували, за мою помічницю вчора внесли заставу, і сьогодні вона буде на волі", - сказав М.Поляков журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, хто саме вніс заставу, депутат сказав: "Батьки".

Він додав, що на його помічницю тиснуть і змушують її давати неправдиві свідчення: "Помічницю "пресують", змушують давати свідчення проти себе і мене".

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва 21 червня прийняв рішення про взяття під варту з альтернативою застави 160 тис. грн помічницю М.Полякова Т.Любонько.

Під час судового засідання кілька народних депутатів від "Народного фронту", зокрема М.Поляков, просили суд про запобіжний захід у вигляді їх поручительства.

Раніше до парламенту було внесено подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів, зокрема М.Полякова, який фігурує в кримінальному провадженні про незаконні схеми спроби легалізації видобутку бурштину.

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