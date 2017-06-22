Події

13:25 22.06.2017

НБУ завершує підготовку законопроекту "Про валюти", оприлюднення заплановано протягом двох місяців

Національний банк України (НБУ) наближується до завершення підготовки проекту закону України "Про валюти", що замінить урядовий декрет 1993 року, і має намір оприлюднити його протягом двох місяців.

"Робота над законопроектом "Про валюті "вже майже завершена. Відповідно до плану-графіку перший проект закону буде винесено на обговорення вже влітку цього року", - повідомляється на веб-сайті Нацбанку.

Як повідомлялось, проект закону "Про валюті" розробляє Нацбанк спільно з експертами Європейської комісії.

Наразі основним нормативно-правовим актом, що регулює сферу валютного ринку, є декрет Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року.

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