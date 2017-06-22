НБУ завершує підготовку законопроекту "Про валюти", оприлюднення заплановано протягом двох місяців

Національний банк України (НБУ) наближується до завершення підготовки проекту закону України "Про валюти", що замінить урядовий декрет 1993 року, і має намір оприлюднити його протягом двох місяців.

"Робота над законопроектом "Про валюті "вже майже завершена. Відповідно до плану-графіку перший проект закону буде винесено на обговорення вже влітку цього року", - повідомляється на веб-сайті Нацбанку.

Як повідомлялось, проект закону "Про валюті" розробляє Нацбанк спільно з експертами Європейської комісії.

Наразі основним нормативно-правовим актом, що регулює сферу валютного ринку, є декрет Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року.