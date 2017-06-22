Події

13:46 22.06.2017

Ryanair отримає бажані знижки за зборами на нових для "Борисполя" напрямках

Зміни до наказу Міністерства інфраструктури України №337, що знижують базовий авіаційний збір з $17 до $13 затверджені та заюстовані, повідомив генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло РРябикин.

"Що це означає: все авіакомпанії, що вилітають з аеропорту "Бориспіль", з 20 червня отримають зниження збору за пасажирське обслуговування; авіакомпанія Ryanair отримає запитувані ними $7,5 на нових для аеропорту "Бориспіль" напрямках; аеропорт "Бориспіль" вийде на планове зниження доходів до 8% у другому півріччі поточного року, однак отримає серйозний імпульс до нарощування пасажирообігу в середньостроковій перспективі", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На думку П.Рябікіна, зниження збору за пасажирське обслуговування в комплексі з програмою знижок аеропорту стимулюватиме перевізників літати частіше, возити більше, відкривати нові напрямки і в обов'язковому порядку знижувати ціни на квитки.

"В остаточному підсумку виграти має пасажир", - зазначив він.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" розробив програму здешевлення авіаквитків за рахунок знижок на аеропортові збори.

Система надання знижок має на меті здешевлення авіаперевезень, розширення мережі маршрутів, збільшення частки транзитних пасажирів, зростання обсягів перевезень і доходів аеропорту, залучення бюджетних перевізників. Запропоновано встановлювати для нових міжнародних рейсів знижку до збору за зліт-посадку і пасажирського збору в перший рік - 80%, другий - 60%, третій - 40% і четвертий - 20%. Крім того, запропоновано 80% знижки за транзитного пасажира.

Знижку на пасажирський збір буде застосововано пропорційно розміру приросту пасажиропотоку від 100 тис. осіб.

П.Рябікін зазначав, що аеропорт підготував нову публічну оферту для перевізників, і наголосив, що однією з її вимог буде обов'язкове відображення знижки, наданої аеропорту, в кінцевій ціні квитка.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною займаною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадочні смуги: одну - завдовжки 4 тис. м, завширки 60 м, другу - завдовжки 3,5 тис. м, завширшки 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

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