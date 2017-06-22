Події

14:12 22.06.2017

Питання вивезення відходів зі Львова має вирішитися протягом двох тижнів - Зубко

Віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що перед місцевою владою окреслено завдання вирішити питання вивезення сміття зі Львова у найближчі два тижні.

"Я думаю, що той план заходів, який ми маємо завтра отримати від Львівської обласної адміністрації, надасть можливість кардинально вплинути на ситуацію. Ми сьогодні окреслили термін вирішення цього питання: до двох тижнів. Але питання сьогодні в поточній ситуації", - сказав він журналістам у четвер у Києві після завершення засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС про заходи щодо врегулювання питань поводження з твердими побутовими відходами у Львові і стану пожежної безпеки в екосистемах України.

Г.Зубко зазначив, що вже в четвертий раз сміття вивозиться в оперативному порядку. "Але постійно, раз на три місяці, втручатися в цю ситуацію - це неможливо. Потрібно просто організувати цей процес. Потрібно думати і про тимчасовий полігон, готувати проекти і дуже багато питань залежить безпосередньо від влади міста", - зазначив він.

Віце-прем'єр також звернув увагу, що доручив Міністерству охорони здоров'я України щодня моніторити санітарно-епідеміологічну ситуацію і можливість поширення інфекційних захворювань у Львові.

Раніше Г.Зубко заявив, що вивезення твердих побутових відходів зі Львова розпочнеться вже 22 червня: "Завтра (22 червня - ІФ) ми почнемо вивозити. Вже визначилися з обсягами і транспортом - потрібно приблизно 600 рейсів. Куди возити - інше питання".

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові накопичилося понад 11 тисяч тонн відходів.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Близько 500 випадків суїцидів учасників АТО зафіксовано після повернення із зони бойових дій - Аваков

Чутки про наступ сил АТО на Донбасі викликають паніку серед російських військових

Оболонський суд викликає Януковича повісткою на 10 засідань влітку

Макрон планує обговорити українську кризу в "нормандському форматі" перед самітом G20

Один український військовий поранений, один отримав бойову травму в зоні АТО внаслідок 35 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

ОСТАННЄ

На частку додатків Інтернету речей в світі до 2021 р припаде більше половини пристроїв і з'єднань

Суттєвих змін у переговорах щодо Донбасу до завершення виборів у Німеччині і Франції не буде - Кучма

Війна на сході країни непокоїть українців більше, ніж рівень життя

Двоє українських військових постраждали в зоні АТО у середу

Ryanair отримає бажані знижки за зборами на нових для "Борисполя" напрямках

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Паяльники
РЕКЛАМА