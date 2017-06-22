Питання вивезення відходів зі Львова має вирішитися протягом двох тижнів - Зубко

Віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що перед місцевою владою окреслено завдання вирішити питання вивезення сміття зі Львова у найближчі два тижні.

"Я думаю, що той план заходів, який ми маємо завтра отримати від Львівської обласної адміністрації, надасть можливість кардинально вплинути на ситуацію. Ми сьогодні окреслили термін вирішення цього питання: до двох тижнів. Але питання сьогодні в поточній ситуації", - сказав він журналістам у четвер у Києві після завершення засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС про заходи щодо врегулювання питань поводження з твердими побутовими відходами у Львові і стану пожежної безпеки в екосистемах України.

Г.Зубко зазначив, що вже в четвертий раз сміття вивозиться в оперативному порядку. "Але постійно, раз на три місяці, втручатися в цю ситуацію - це неможливо. Потрібно просто організувати цей процес. Потрібно думати і про тимчасовий полігон, готувати проекти і дуже багато питань залежить безпосередньо від влади міста", - зазначив він.

Віце-прем'єр також звернув увагу, що доручив Міністерству охорони здоров'я України щодня моніторити санітарно-епідеміологічну ситуацію і можливість поширення інфекційних захворювань у Львові.

Раніше Г.Зубко заявив, що вивезення твердих побутових відходів зі Львова розпочнеться вже 22 червня: "Завтра (22 червня - ІФ) ми почнемо вивозити. Вже визначилися з обсягами і транспортом - потрібно приблизно 600 рейсів. Куди возити - інше питання".

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові накопичилося понад 11 тисяч тонн відходів.