Війна на сході країни непокоїть українців більше, ніж рівень життя

Питання війни на сході України непокоїть 71,1% українців, тоді як питання рівня життя - 59,9%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20-29 травня.

Як повідомляється на офіційному сайті КМІС, занепокоєння питанням економічної ситуації в Україні висловили 46,7% респондентів, питанням безпеки України - 21%, питанням злочинності - 13%, політичної ситуації в Україні - 12,9%, відносин з РФ - 10 , 4%.

Екологічні питання (зокрема, ЧАЕС) турбують 4,8% українців, питання відродження української нації - 4,6%, відносин з ЄС - 4,3%, питання анексії Криму - 4,1%, міжнаціональних відносин в Україні - 2, 2%, питання статусу російської мови - 1,2%. Іншими питаннями сумарно занепокоєні 5,6% українців. Вагалися з відповіддю лише 0,4% опитаних.

У регіональному розрізі лише на півдні України питання рівня життя непокоїть більшу кількість респондентів, ніж питання війни - 68,7% проти 65,5%. При цьому на сході України значно нижче занепокоєння рівнем життя (35%), злочинністю (7,6%) і екологією (0,6%), ніж у середньому в країні, але набагато вище середнього - питаннями війни (81,5% ), економічної ситуації (57,6%), відносин з ЄС (10,6%) і РФ (12%) і статусом російської мови (2,6% опитаних). Захід України демонструє відносно низьку зацікавленість питаннями економічної ситуації (39,2%), відносин з ЄС (1,9%) і РФ (6,3%), але підвищену - політичною ситуацією (14,9% респондентів).

У динаміці занепокоєнність питаннями війни і рівня життя в Україні за рік несуттєво знизилася (на 0,5% і 0,6% загальної кількості респондентів відповідно). Помітне зниження демонструє занепокоєння питанням злочинності (з 15,3% до 13%), політичною ситуацією (з 13,9% до 12,9%), відносин із РФ (з 13,4% до 10,4%) і ЄС ( з 5,8% до 4,3%), екології (з 6,3% до 4,8%), відродження нації (з 6,1% до 4,6%) і міжнаціональних відносин (з 3,6% до 2,2%). Помітно зросло занепокоєння статусом російської мови в країні (з 0,5% до 1,2%), при цьому вона як і раніше непокоїть дуже малу частину громадян України.

Чоловіків істотно більше непокоїть питання безпеки і політичної ситуації в Україні, а також відносин з ЄС, жінок - питання міжнаціональних відносин, екології та рівня життя.

Жителі міст значно більше занепокоєні питаннями відродження нації, відносин з ЄС і РФ, міжнаціональних відносин, екологією, економічною і політичною ситуаціями, злочинністю, питанням анексії Криму, статусом російської мови. Жителі селищ трохи більше занепокоєні питаннями безпеки України, війни на сході країни, рівнем життя.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 тис 40 респондентів в 108 населених пунктах усіх областей України, окрім Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися лише на територіях, які контролює Україна.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, наближених до 50% і 1,4% - для показників, наближених до 5%.