Події

14:26 22.06.2017

Суттєвих змін у переговорах щодо Донбасу до завершення виборів у Німеччині і Франції не буде - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма вважає, що до завершення виборчого процесу в Німеччині і Франції не буде значних змін у переговорному процесі щодо Донбасу.

"Відповідальність лежить і на Німеччині, і на Франції, і на Росії. Українська сторона, як ви розумієте, для нас мир на першому місці ... У мене переконання таке, що до виборів у Німеччині і до виборів Росії ніяких серйозних зрушень не буде", - сказав Л.Кучма журналістам у четвер у Києві.

Другий президент України також висловив сподівання, що новий президент Франції Еммануель Макрон зможе зрушити переговорний процес з "мертвої точки".

За його словами, також не вплине на ситуацію і зміна формату АТО. "Давайте подивимося на законопроект. Якщо в проекті писати "окуповані території", значить потрібно публічно визнати, хто окупант. Ніхто ж поки Росію не визнає окупантом... Я не бачу найближчим часом можливостей для змін", - додав Л.Кучма.

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