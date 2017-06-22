На частку додатків Інтернету речей в світі до 2021 р припаде більше половини пристроїв і з'єднань

Згідно з прогнозами Cisco, опублікованими в звіті «Наочний індекс розвитку мережевих технологій» (Cisco Visual Networking Index Complete Forecast, Cisco VNI), глобальна цифрова трансформація в період з 2016 по 2021 рр. буде як і раніше істотно впливати на запити і потреби IP-мереж. На це перш за все вказують: прогнозоване зростання числа інтернет-користувачів (з 3,3 до 4,6 млрд, тобто 58% світового населення), прискорене збільшення кількості персональних пристроїв і межмашинного з'єднань, збільшення середньої швидкості широкосмугового доступу і приріст відеотрафіка. Як очікується, світовий обсяг IP-трафіку за прогнозний період виросте триразово і до 2021 р досягне 3,3 зеттабайт (в 2016 р аналогічний показник становив 1,2 зеттабайт).

Вперше за 12 років прогнозні розрахунки показали, що на частку межмашинного з'єднань, що підтримують додатки Інтернету речей (Internet of Things, IoT), до 2021 р буде становити більше половини від загального числа всіх пристроїв і з'єднань (27,1 млрд) і 5% глобального IP-трафіку. Основними факторами такого росту (з 5,8 до 13,7 млрд, тобто в 2,4 рази за аналізований період) стали IoT-інновації, що стосуються підключених будинків, підключеного охорони здоров'я, «розумних» автомобілів і транспорту, а також низка інших сервісів міжмашинна зв'язку наступного покоління. Охорона здоров'я, де шириться впровадження таких підключених додатків, як зв'язок зі службами екстреної допомоги, монітори стану здоров'я і медичні дозатори, стане найбільш швидкозростаючою вертикальної галуззю (середньорічний приріст 30%). На другому місці за темпами зростання - додатки для підключених автомобілів і підключених міст (середньорічний приріст 29%).