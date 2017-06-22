"Нафтогаз" готовий відновити закупівлі газу в "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" буде готовий відновити закупівлі газу в російського "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу за відповідним контрактом між сторонами, повідомив глава холдингу Андрій Коболєв на прес-конференції в четвер у Брюсселі.

"Відповідно до першого окремого рішення Стокгольмського арбітражу за угодою на газопостачання, ціна має бути переглянута. І щойно "Газпром" виконає рішення трибуналу, ми будемо готові почати закупівлі газу в нього", - сказав він.

Разом з тим А.Коболев зазначив, що невідомо, скільки часу необхідно "Газпрому", щоб виконати рішення трибуналу, тому НАК не очікує відновлення закупівель у "Газпрому" найближчим часом і цього року.