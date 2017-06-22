Події

15:09 22.06.2017

Експерти закликають вирішити проблеми е-декларування і наполягають на завершенні НАЗК перевірки декларацій топ-чиновників

Проблемні питання е-декларування - від аудиту Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) до експертизи програмного забезпечення електронного реєстру - необхідно негайно вирішити, наголошують експерти.

У четвер під час "круглого столу" в агентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "Електронне декларування: коли буде реальний результат" експерт громадської організації "Центр боротьби з корупцією" Руслан Анфілов наголосив, що для відновлення довіри до електронного реєстру та програмного забезпечення необхідно провести технічну експертизу цього продукту

"Ми достовірно сьогодні не знаємо, наскільки програмне забезпечення є професійним .. оскільки є слідчі дії щодо розробника цього програмного забезпечення", - наголосив він.

За словами Р.Анфілова, електронний реєстр має бути захищений і вдосконалений.

У свою чергу глава ради громадської організації "Інститут податкових реформ" Олена Хотенко розповіла про численні запити до організації щодо методології заповнення е-декларацій, - це показало колізії законодавства. "Або це усвідомлено, або це технічні помилки, - але це неприпустимо", - сказала вона, додавши, що йдеться не лише про чиновників, які вже подали свої декларації, а й про всіх українців, які в майбутньому будуть декларантами.

Керівник громадської організації "Центр боротьби з корупцією", адвокат Аліса Козуліна розповіла про конкретні пропозиції громадських організацій і експертів з врегулювання проблем, пов'язаних з е-декларування.

"Для того, щоб вирішити ситуацію, необхідно вжити першочергови заходів. Перше - це проведення публічного аудиту діяльності НАЗК із залученням представників громадськості ... Друге: ми звертаємося до НАЗК з проханням завершити процес перевірки декларацій топ-чиновників. Цього вимагає суспільство. Третє: необхідно максимально швидко провести розслідування (у справі про розкрадання коштів, виділених на створення реєстру - ІФ). Четверте: ми пропонуємо проведення інженерно-технічної експертизи самого реєстру - в чому причина несправностей самого реєстру", - наголосила вона.

А.Козуліна також додала, що ці пропозиції експерти направлять до відповідних інстанцій та очікуватимуть результатів.

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