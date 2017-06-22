Голова Львівської обладміністрації пропонує Садовому передати в управління області вивезення відходів зі Львова

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка пропонує меру Львова Андрію Садовому передати в управління області вивезення твердих побутових відходів зі Львова, повідомив О.Синютка на брифінгу в четвер.

"Делегування повноважень облдержадміністрації забезпечить вивезення твердих побутових відходів зі Львова і відверне будь-яку небезпеку для жителів міста. Ми вже двічі брали на себе відповідальність за вивезення сміття зі Львова, після цього ситуація ускладнювалася, тому кожен раз здійснити таке вивезення було дедалі складніше. Такі речі потрібно робити системно, лише тоді вони дадуть відповідний результат", - сказав О.Синютка на брифінгу в четвер

У пропозиції зазначено, що влада області бере на себе зобов'язання вивезти накопичене сміття зі Львова за 20 днів, і до 2019 року ввести в експлуатацію комплекс з переробки відходів на території області. У свою чергу, Львову пропонують виділити 300 млн грн субвенції на рік на вивезення відходів і передати у тимчасове управління області комунальне підприємство "Львівспецкомунтранс".

За словами голови Львівської обладміністрації, у влади Львова є 30 днів для відповіді на цю пропозицію.

Як повідомлялося, 21 червня віце-прем'єр Геннадій Зубко провів у Львові нараду, присвячену критичній ситуації з вивезенням відходів зі Львова. Після наради Г.Зубко заявив, що сміття зі Львова почнуть вивозити вже протягом дня, а також запропонував влаштувати резервний полігон на території ТЕЦ-2, де влада міста планує будувати сміттєспалювальний завод. Мер Львова виступив проти цієї пропозиції; за його словами, вона суперечить чинному законодавству.