Київрада продовжила 50% знижку на оренду комунального майна до 31 жовтня 2017 р.

Київська міська рада (Київрада) продовжила дію 50% зниження вартості оренди комунального майна до 31 жовтня 2017 року, повідомляє його прес-служба в четвер.

Як наголошується в повідомленні, відповідне рішення підтримали 72 депутати Київради.

"На сьогодні вільними є близько 156 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади Києва, які можуть бути надані в оренду. Збільшення орендної плати призведе до зменшення надходжень від оренди до столичного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Положення Київради про надання в оренду комунального майна було затверджене в 2015 році і передбачало, що ставки оренди розраховуються з урахуванням знижки в 50%. У 2016 році термін дії положення було продовжено до 1 липня 2017 року.

Знижка діє для об'єктів оренди, дата оцінки яких встановлена після 1 вересня 2014 року, і не поширюється на ставки погодинної орендної плати та орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.