Події

15:16 22.06.2017

Армія має повністю перейти на нову систему харчування до кінця 2019 року

Перехід близько 20% військових частин Збройних сил України на нову систему харчування заплановано до кінця поточного року, повністю цей процес має бути завершений до кінця 2019 року, зазначає міністр оборони України Степан Полторак.

"Планується, що до кінця 2017 близько 20% військових частин Збройних сил України перейдуть на нову систему харчування. Реформування системи харчування передбачає закупівлю технічного обладнання для приготування їжі та створення відповідних умов як для приготування, так і харчування. На ці заходи в бюджеті цього року ми передбачили необхідну суму коштів ", - сказав глава Міноборони під час робочої поїздки до Одеської гарнізон, де перевірив результати реформи системи харчування військовослужбовців.

За його словами, оновлений каталог містить понад 350 продуктів. "Ми проводили експерименти в обраних військових частинах, щоб вибрати кращий варіант системи харчування особового складу Збройних сил України. Обраний варіант дозволяє харчування військовослужбовців за каталогом з понад 350 продуктів. Це в десятки разів більше, ніж за старої системи", - цитує С.Полторака прес-служба Міноборони.

Він також зазначив, що перехід військових частин на нову систему харчування в цьому році відбуватиметься в кілька етапів, перший з яких завершується 30 червня.

Загалом заплановано, що повністю ЗСУ перейдуть на нову систему харчування до кінця 2019 року.

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