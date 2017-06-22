Порошенко у день пам'яті жертв війни відзначив внесок українців у перемогу над нацизмом

Катастрофа, подібна тій, що її пережив український народ у роки Другої Світової війни, не повинна повторитися, зазначається у зверненні президента України Петра Порошенка до українського народу у зв'язку з Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 22 червня.

"Сьогодні - сумні річниці початку найкривавішого для нашого народу періоду Другої світової війни. Після 22 червня 1941 року вона почала щодня забирати життя десятків тисяч українців ... Низько вклоняюся перед людьми старшого покоління - солдатами всіх армій, які перемогли нацистів, партизанами і підпільниками, учасниками українського визвольного руху, трудівниками тилу, дітьми війни і жертвами нацистських переслідувань - усіма, хто витримав нелюдську ношу війни", - йдеться у зверненні, опублікованому на офіційному сайті г лави держави в четвер вранці.

За його словами, "беззаперечним і визнаним міжнародним співтовариством є видатний внесок українців у спільну перемогу, справедливу справу визволення своєї землі і порятунку народів Європи від нацизму".

"Дякую нащадкам переможців - українським військовослужбовцям, які наразі самовіддано захищають Україну і Європу від російської агресії. У своїх помислах і вчинках будемо гідними жертовності та подвигу наших захисників, щоб не допустити повторення такої світової катастрофи", - наголосив П.Порошенко.

Глава держави також вшанував пам'ять загиблих під час війни. "1225 днів і ночей - в Україні лилася кров... Неймовірно важко осмислити сухі цифри гіркої статистики наших невиправних втрат - мільйонів і мільйонів людських життів, кожен п'ятий з усього населення України, обескровленної колективізацією, Голодомором, комуністичними репресіями і депортаціями. Вічна і світла їм усім пам'ять ", - йдеться в зверненні П.Порошенка.