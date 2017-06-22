Події

15:52 22.06.2017

Київ увійшов до топ-50 найдешевших міст світу для туристів

Столиця України - Київ - увійшов до топ-50 рейтингу найбільш дешевих міст світу для іноземців, повідомляє телеканал "Еспрессо.TB" з посиланням на дані рейтингу компанії Mercer.

У рейтингу враховувалася вартість проживання для іноземців в різних містах світу.

Загалом до переліку увійшло 209 міст, серед яких Київ посів 163-тє місце. Місця в рейтингу вказано від найдорожчого до найдешевшого. Таким чином, Київ став 46-м з найдешевших міст у світі.

Перше місце в списку найдешевших посів Туніс, а до десятки увійшли Бішкек (Киргизія), Скоп'є (Македонія), Віндгук (Намібія), Блантайр (Малаві) Тбілісі (Грузія), Монтеррей (Мексика), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Карачі (Пакистан), Мінськ (Білорусь).

Найдорожчою для іноземців виявилася столиця Анголи Луанда, а також Гонконг, Токіо, Цюріх і Сінгапур.

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