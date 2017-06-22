У 2017 році втричі збільшилася кількість пожеж в екосистемах, але ситуація під контролем

У 2017 році простежується збільшення майже втричі кількості пожеж в екосистемах порівняно з минулим роком, повідомив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"У цьому році зафіксовано 11 тис. 800 пожеж, в 2016 році - 4 тис. Найбільшу кількість пожеж було зафіксовано в Київській і Дніпропетровській областях. Порівняно з минулими роками в лісових масивах кількість пожеж збільшилася в 3 рази, на торфовищах - в 2,8 раза, на відкритих ділянках місцевості, зокрема, сміття, трави та залишків рослинності - майже в 3 рази", - повідомив він на засіданні міжвідомчої оперативного штабу державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за головуванням віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка в четвер у Києві.

М.Чечоткін вказав, що в цьому році відбулося вже 93 пожежі на сміттєзвалищах, що значно перевищує показники попередніх років.

Він запевнив, що завдяки спільним зусиллям ДСНС та інших органів влади ситуацію з пожежами в природних екосистемах вдається утримувати контрольованою і не допускається їх переростання в масштабні пожежі.

М.Чечоткін зазначив, що пожежонебезпечний період підходить до своєї активної фази, тому місцеві органи влади повинні проаналізувати пожежну обстановку і забезпечити безумовне виконання рішення держкомісії від 14 квітня щодо заходів, які можуть підвищити ефективність протидії пожежам.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, починаючи з 26 червня температура повітря в Україні істотно підвищиться, в результаті чого на більшій частині території країни спостерігатиметься високий клас пожежної небезпеки. Крім того, за останні 25 років в результаті кліматичних змін середня температура повітря по Україні в червні і липні зросла на 2 градуси, що створює передумову для формування тривалої надзвичайної пожежної небезпеки в ці місяці.