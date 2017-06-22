ВР має намір до 2023 року звільнити від ПДВ виробництво українських фільмів

Верховна Рада прийняла за основу законопроект (№3238-д) "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо державної підтримки кінематографа в Україні".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за основу законопроект підтримали 249 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Автори документа пропонують, зокрема, внести зміни до перехідних положень Податкового кодексу, передбачивши, що тимчасово - до 1 січня 2023 року - будуть звільнені від податку на додану вартість (ПДВ) операції з постачання національних фільмів, визначених законом України "Про кінематограф", а також постачання робіт і послуг з виробництва національних фільмів.

Нинішня редакція перехідних положень Податкового кодексу передбачає, що звільнення від ПДВ діяло до 1 січня 2016 року.

Крім того, пропонується до 1 січня 2023 року звільнити від ПДВ послуги з демонстрації, поширення національних та іноземних фільмів, озвучених державною мовою на території України.

Крім цього, законопроект пропонує внести зміни до Податкового кодексу щодо визначення небенефіціарного власника для врегулювання особливості роботи у сфері кінематографа.

Згідно з пояснювальною запискою, зміни стосуються коригування фінансового результату (скорочення або збільшення) для чіткішого відображення субсидій, отриманих платником податку, - суб'єктом кінематографа України для повернення частини кваліфікованих витрат.

Зміни також стосуються незбільшення фінансового результату на суму сплаченого роялті в тому випадку, якщо об'єкт інтелектуальних прав виник в Україні та потім був переданий за кордон з урахуванням специфіки сфери кінематографа.

Законодавець також пропонує не вважати додатковим благом платника податку виплачену суб'єктам кінематографа вартість товарів і послуг, а саме проїзд, проживання, харчування, страхування, навчання, пов'язані з виробництвом аудіовізуального продукту суб'єктами кінематографа України.