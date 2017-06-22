НБУ прогнозує збільшення ризиків для забудовників через надлишкову пропозицію житла

Зростання кількості новобудов, відкладена пропозиція на ринку житла і обмежений попит несуть загрозу підвищення фінансових ризиків для забудовників, констатується в розміщеному на веб-сайті звіті Національного банку України (НБУ) про фінансову стабільність на початку поточного тижня.

"На ринку житлової нерухомості продовжує рости пропозиція, однак попит обмежений і вагомих чинників для його збільшення в короткостроковому періоді немає. Це формує надмірну пропозицію, яка поступово накопичується. Обсяги кредитування занадто малі, щоб стимулювати попит і впливати на ціни", - зазначено у звіті.

Згідно з ним, надлишок нової пропозиції в подальшому буде тиснути на ціни і створювати ризики, перш за все, для забудовників, а уповільнення попиту може привести до відстрочення введення об'єктів в експлуатацію.

За даними НБУ, пропозиція житла зростає в столиці і більшості регіонів. Так, в 2016 році в Києві побудовано рекордну кількість квартир від початку 2000-х - 20,3 тис. квартир. У першому кварталі 2017 року збудовано удвічі більше квартир порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

НБУ наводить дані посередників, згідно з якими в середині травня-2017 Києві продавали квартири в 265 новобудовах порівняно з 230 в листопаді 2016 року. При цьому середня площа нових квартир в Києві в 2016 році скоротилася до 64,7 кв. м з 68,6 кв. м попереднього року.

"Ймовірно, збільшення обсягу житлового будівництва триватиме. У минулому році в Україні було видано 1514 дозволів на будівництво багатоквартирних будинків, що на 38% більше, ніж в 2015 році. Основну частину житла, побудованого за цим дозволами, повинні ввести в експлуатацію в 2017-2018 роках", - зазначає центробанк.

За його даними, обсяги іпотечного кредитування в 2016 році зросли незначно - до менш ніж 1 млрд грн - і майже не впливають на попит. Банки також не очікують, що ситуація суттєво покращиться в 2017 році.

У НБУ також зазначили, що значним фактором попиту на нерухомість є інвестиційні угоди.

"Дані електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, також вказують на те, що квартири в значних кількостях купують як інвестиційний інструмент", - констатується у звіті.

Однак такі угоди, а також покупці, охочі поліпшити свої житлові умови шляхом продажу однієї квартири і купівлі іншої, не здатні самостійно забезпечити зростання попиту на житло і розвиток житлового будівництва.

Як вказує НБУ, надлишкова пропозиція житла тисне на ціни, які продовжують поступово знижуватися. Так, середня ціна 1 кв. м на первинному ринку Києва в доларовому еквіваленті в квітні-2017 впала на 5%, а на вторинному - на 9% порівняно з квітнем-2016.

У Києві середня вартість оренди за цей період зросла на 3%, тому співвідношення ціни житла і розміру орендної плати (price-to-rent ratio) знизилося і досягло докризового рівня.

"Надлишкова пропозиція на ринку житла в найближчі квартали збережеться. Тенденції на українському ринку житлової нерухомості кардинально відрізняються від того, що відбувається в країнах Центрально-Східної Європи та Балтії. Якщо в багатьох країнах в умовах низьких процентних ставок зростання доходів і браку пропозиції нового житла надуваються цінові бульбашки, то в Україні надлишкову пропозицію житлової нерухомості створює ризики, перш за все, для забудовників", - зазначає НБУ, при цьому додає, що на ринку існує відкладена пропозиція.

"Частина продавців на вторинному ринку чекає кращої цінової кон'юнктури, щоб виставити наявне житло на продаж. Також на зростання цін розраховують власники нерухомості, придбаної для інвестиції", - резюмується у звіті.