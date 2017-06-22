Події

17:14 22.06.2017

Порошенко не дає оцінку діяльності Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не має наміру давати будь-які оцінки діяльності Міхеіла Саакашвілі на посаді колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації.

"Я не збираюся з будь-ким обговорювати діяльність українських громадян. Це перше. І друге - я не сприймаю ідею давати оцінку діяльності Саакашвілі в моїй країні, оскільки я його запросив допомогти мені впроваджувати реформи в Одеській області", - сказав П.Порошенко в Брюсселі в четвер, відповідаючи на питання журналістів про те, чи має намір Україна проводити розслідування діяльності М.Саакашвілі.

При цьому він додав, що кожен може побачити "результати діяльності" М.Саакашвілі на посаді керівника Одеської області.

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