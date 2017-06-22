Події

17:25 22.06.2017

Київрада ініціює спрощення процедури озеленення прибудинкових територій

Київська міська рада (Київрада) ухвалила в першому читанні проект рішення "Про озелененні міста Києва", що спрощує процедуру озеленення прибудинкових територій і надає можливість жителям столиці взяти участь у благоустрої міста.

Як повідомляє прес-служба Київради в четвер, відповідний проект рішення підтримали 93 депутати.

Документ передбачає, що керівна компанія житлового будинку або власники квартир можуть звернутися до Київради із заявою про необхідність озеленення території. У ній потрібно буде вказати адресу будинку; надати графічні матеріали або схему земельної ділянки, що потребує озеленення; вказати підприємство, що управляє багатоквартирним будинком, і надати підтверджувальні документи.

Висаджувати дерева будуть співробітники комунального об'єднання "Київзеленбуд", яке також буде визначено перелік дерев, можливих для посадки на прибудинкових територіях.

Саджанці дерев будуть вирощувати в міському декоративному розсаднику "Теремки".

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