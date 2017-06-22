НБУ заявляє про ризики погіршення прогнозу 1,9% зростання ВВП в 2017 році

Зростання ВВП України в першому кварталі 2017 року до аналогічного кварталу 2016 року, що становить 2,5%, виявилося нижчим від очікуваних 3%, його уповільнення продовжиться в другому кварталі, зазначено в повідомленні Національного банку України (НБУ) в четвер .

"Поточна динаміка ВВП і його складових, незважаючи на активізацію приватного споживання і досить високий інвестиційний попит, свідчить про посилення ризиків, що зростання ВВП за результатами 2017 року може бути нижчим за прогноз НБУ (1,9% г/г), оприлюдненого в інфляційну звіті (квітень 2017 року)", - зазначає центробанк.

Серед основних факторів уповільнення НБУ вказує припинення транспортного сполучення з неконтрольованими територіями Донбасу і захоплення на них гірничо-металургійних підприємств.

Центробанк додає, що, на відміну від кінця минулого року, вже не було позитивного вкладу рослинництва, оскільки його облік в статистиці відбувається тільки в період з червня по грудень.

"Як наслідок, в першому кварталі відновилося падіння валової доданої вартості (ВДВ) сільського господарства і промисловості (на 0,7% г/г і 0,8% г/г відповідно)", - зазначає НБУ.

Несподіваним для Нацбанку стало погіршення динаміки у сфері послуг, залежних від бюджетного фінансування: поглибилося падіння ВДС сектора освіти (до 2,8% г/г) і сектора охорони здоров'я (на 6,8% г/г), зокрема через зниження бюджетних витрат на закупівлю медикаментів.

Центробанк вказує, що зростання ВДВ будівництва навіть прискорилося (до 21,3% г/г), що відображало високий інвестиційний попит в економіці. Крім того, пожвавилися темпи приросту ВДВ торгівлі (до 3,1% г/г), що, за оцінками НБУ, пов'язано з активізацією роздрібної торгівлі.

Прискорення зростання ВДВ в секторі "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність" (до 4,7% г/г) Нацбанк пов'язує з високими обсягами транзиту та імпорту природного газу.

За категоріями кінцевого використання в першому кварталі очікувано збереглися високі темпи приросту інвестицій (20,1% г/г), зокрема суттєво прискорилося зростання інвестицій в машини та обладнання (до 44% г/г), високими темпами продовжували зростати інвестиції в сільське господарство, промисловість, транспортні підприємства і сектор охорони здоров'я.

Як повідомлялося, уряд побудував держбюджет-2017 на прогнозі зростання ВВП 3% при інфляції 8,1%, тоді як НБУ очікував збільшення ВВП на 2,8% при інфляції 9,1%.

Через транспортної блокади ОРДЛО Нацбанк потім погіршив свій прогноз до 1,9%, чекаючи за підсумками першого кварталу уповільнення зростання до 3%.

Мінекономрозвитку оцінювало зростання в першому кварталі 2017 року 2,1-2,3%. За його пропозицією наприкінці травня Кабінет Міністрів знизив оцінку зростання ВВП в поточному році з 3% до 1,8% і підвищив оцінку інфляції (грудень до грудня) з 8,1% до 11,2%.