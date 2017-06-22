Нацгвардія сподівається на збільшення фінансування бодай до 12 млрд грн

Командувач Національною гвардією України Юрій Аллеров сподівається на збільшення фінансування Нацгвардії після внесення змін до державного бюджету України бодай на 2 млрд грн - до 12 млрд грн.

"Бюджетом передбачається на цей рік 10,2 млрд грн... Є домовленість із міністром (внутрішніх справ Арсеном Аваковим - ІФ) про те, що буде ініціюватися внесення змін до бюджету, що передбачає збільшення фінансування на 2 млрд грн", - сказав Ю. Аллеров журналістам в Харкові в четвер.

Разом з тим він зазначив, що це значно менше від необхідних 32-33 млрд грн на рік.

"Відповідно до наших амбітних планів, Нацгвардії необхідно на рік приблизно 32-33 млрд грн... Ми створили 5 нових бригад (з 2014 року - ІФ), а це техніка. Для створення тільки однієї бригади з нуля необхідно 3,5 4 млрд грн. А наш бюджет – лише 10 млрд, при цьому 6 млрд - це тільки заробітна плата", - сказав Ю.Аллеров.