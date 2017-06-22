Події

17:46 22.06.2017

Нацгвардія сподівається на збільшення фінансування бодай до 12 млрд грн

Командувач Національною гвардією України Юрій Аллеров сподівається на збільшення фінансування Нацгвардії після внесення змін до державного бюджету України бодай на 2 млрд грн - до 12 млрд грн.

"Бюджетом передбачається на цей рік 10,2 млрд грн... Є домовленість із міністром (внутрішніх справ Арсеном Аваковим - ІФ) про те, що буде ініціюватися внесення змін до бюджету, що передбачає збільшення фінансування на 2 млрд грн", - сказав Ю. Аллеров журналістам в Харкові в четвер.

Разом з тим він зазначив, що це значно менше від необхідних 32-33 млрд грн на рік.

"Відповідно до наших амбітних планів, Нацгвардії необхідно на рік приблизно 32-33 млрд грн... Ми створили 5 нових бригад (з 2014 року - ІФ), а це техніка. Для створення тільки однієї бригади з нуля необхідно 3,5 4 млрд грн. А наш бюджет – лише 10 млрд, при цьому 6 млрд - це тільки заробітна плата", - сказав Ю.Аллеров.

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