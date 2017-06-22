Сейм Польщі спростив процедуру працевлаштування на сезонну роботу для українців

Сейм Польщі в четвер ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установи ринку праці, який вносить зміни до закону про тимчасову роботу іноземців, повідомляє "Польське радіо".

За інформацією видання, законодавчими змінами передбачено, зокрема, введення оплати (30 злотих) за реєстрацію заяви роботодавця про намір найняти на роботу іноземця.

Пропоновані в законі рішення стосуються іноземців, які виконують довгострокову роботу в Польщі. Йдеться про громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, України та Росії, які зможуть користуватися спрощеною процедурою доступу до ринку праці.

Згідно зі змінами до закону, крім дозволів на роботу, які видає воєвода на період до трьох років, введено дозвіл на сезонну роботу, який видаватиме староста (на період 8 місяців протягом календарного року).

Пропоновані положення передбачають створення реєстру праці іноземців, що містить інформацію про класичні дозволи на роботу, дозволи на сезонну роботу, заяви, складені з метою внесення запису до реєстру, та інформацію старости про відсутність можливості задоволення кадрових потреб на місцевому ринку праці.

Законом передбачено внесення платежу (30 злотих) за реєстрацію заяви роботодавця про намір працевлаштування іноземців.

"Це зменшить зловживання і забезпечить фінансові надходження, які будуть використані старостами для виконання цього завдання. Це дасть змогу більш ефективно обслуговувати зацікавлених осіб повітовими управліннями праці. Планується, що платіж, зазначений у розпорядженні, буде невеликим і становитиме 30 злотих", - наголошується в обґрунтуванні до рішення.

Відповідно до закону, заяву можуть не зареєструвати, якщо управління визнає, що вона була складена з корисливою метою або буде використана іноземцем для інших потреб, ніж виконання роботи для цього суб'єкта. Роботу на підставі заяви, зареєстрованої старостою, можна буде виконувати протягом шести місяців у період 12 місяців.

У 2016 році співробітники Державної інспекції праці Польщі провели понад 4,2 тис. перевірок законності працевлаштування іноземців. Перевірено понад 30 тис. іноземців з 115 країн. Найбільшу групу нелегально працевлаштованих іноземців (понад 84%) становили громадяни України.