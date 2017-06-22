Французька Bollore та "Авіалінії Антонова" розвивають співпрацю у сфері авіаперевезень вантажів

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова", один з провідних світових операторів важкого транспортного Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн, і французька логістична Bollore Logistics розширюють співпрацю в галузі авіаперевезень вантажів.

Під час міжнародного авіакосмічного салону Le Bourget-2017, що проходить 19-25 червня в передмісті Парижа, сторонами підписаний договір, який передбачає використання флоту "Авіаліній Антонова" для перевезення нестандартних і надважких вантажів на замовлення Bollore.

Як повідомляє в четвер Ukr.Media, зокрема, згідно з укладеною угодою, французька компанія зафрахтувала на рік український "Руслан" для перевезення супутників та іншого негабаритного обладнання.

За даними з відкритих джерел, у лютому 2017 року2 "Авіалінії Антонова" забезпечили на замовлення Bollore транспортування з Бразилії в Чилі 155-тонного трансформатора за допомогою супертранспортника Aн-225 "Мрія" вантажопідйомністю 250 тонн.

"Авіалінії Антонова" - авіатранспортний підрозділ ДП "Антонов" (Київ), провідного українського розробника і виробника авіатехніки, що входить з 2016 року до держконцерну "Укроборонпром".

Протягом багатьох років флот авіакомпанії активно задіяний на міжнародному ринку комерційних авіаперевезень нестандартних і надважких вантажів. В активі компанії - також виконання стратегічних авіаперевезень в рамках програми НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

Флот "Авіаліній Антонова" налічує сьогодні сім літаків Ан-124-100 "Руслан" вантажопідйомністю 150 тонн, супертранспортника Ан-225 "Мрія" вантажопідйомністю 250 тонн, багатоцільовий Ан-74Т (10 тонн), Ан-22 "Антей" (60 тонн ), Ан-26 (5,5 тонн).