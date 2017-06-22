"Укрпошта" планує почати надання фінпослуг із середини 2018 р. завдяки внесеному до ВР законопроекту

ПАТ "Укрпошта" розраховує з середини 2018 року розпочати надання фінансових послуг за умови, що зареєстрований нещодавно у Верховній Раді законопроект №6601 буде нею підтриманий восени 2017 року.

"Впровадження буде поступовим. Від чотирьох до восьми місяців з моменту ухвалення. Але почнемо готуватися заздалегідь, як пройдемо перше читання, щоб прискорити впровадження", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" зможе відкривати поштові рахунки для зарахування пенсій, заробітних плат, допомог, переказів, оплати комунальних послуг, за винятком можливості кредитування фізичних і юридичних осіб.

І.Смілянський додав, що здійснення фінпослуг принесе "Укрпошті" близько 4-5 млрд грн доходу на рік.

"Ми не будемо конкурувати з банками, тому що 80% нашої мережі - в селах, де проживає менше 2 тис. осіб. І там немає відділень банків", - наведено слова І.Смілянського в прес-релізі ПАТ.

Згідно з повідомленням, ухвалення зазначеного цього документа дасть можливість 35% населення України, яке досі не мало доступу до послуг банків, отримати сучасні фінансові послуги через "Укрпошту".

"Якщо буде вирішено запровадити поштові рахунки, обіг готівки в країні зменшиться. Зараз компанія доставляє готівкою своїм клієнтам понад 125 млрд грн на рік", - наголошується в повідомленні.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури і є національним оператором поштового зв'язку. Надає понад 50 видів послуг майже в 12 тис. відділеннях по всій країні.

Штат підприємства налічує 70 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.