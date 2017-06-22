Події

19:28 22.06.2017

"Укрпошта" планує почати надання фінпослуг із середини 2018 р. завдяки внесеному до ВР законопроекту

ПАТ "Укрпошта" розраховує з середини 2018 року розпочати надання фінансових послуг за умови, що зареєстрований нещодавно у Верховній Раді законопроект №6601 буде нею підтриманий восени 2017 року.

"Впровадження буде поступовим. Від чотирьох до восьми місяців з моменту ухвалення. Але почнемо готуватися заздалегідь, як пройдемо перше читання, щоб прискорити впровадження", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" в.о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" зможе відкривати поштові рахунки для зарахування пенсій, заробітних плат, допомог, переказів, оплати комунальних послуг, за винятком можливості кредитування фізичних і юридичних осіб.

І.Смілянський додав, що здійснення фінпослуг принесе "Укрпошті" близько 4-5 млрд грн доходу на рік.

"Ми не будемо конкурувати з банками, тому що 80% нашої мережі - в селах, де проживає менше 2 тис. осіб. І там немає відділень банків", - наведено слова І.Смілянського в прес-релізі ПАТ.

Згідно з повідомленням, ухвалення зазначеного цього документа дасть можливість 35% населення України, яке досі не мало доступу до послуг банків, отримати сучасні фінансові послуги через "Укрпошту".

"Якщо буде вирішено запровадити поштові рахунки, обіг готівки в країні зменшиться. Зараз компанія доставляє готівкою своїм клієнтам понад 125 млрд грн на рік", - наголошується в повідомленні.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури і є національним оператором поштового зв'язку. Надає понад 50 видів послуг майже в 12 тис. відділеннях по всій країні.

Штат підприємства налічує 70 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Туск прогнозує продовження санкцій ЄС проти Росії

ВР посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Сейм Польщі спростив процедуру працевлаштування на сезонну роботу для українців

Нацгвардія сподівається на збільшення фінансування бодай до 12 млрд грн

ВР ухвалила закон про енергоефективність будівель

ОСТАННЄ

Ніл Ушаков втретє став мером Риги

НГТУ з'ясовує причини ініціації арешту EUR15 млн гарантій за проведення Євробачення-2017

У Конгресі США налаштовані на швидке схвалення законопроекту про санкції відносно Ірану і РФ

Суди заарештували 17 з 23 затриманих екс-податківців часів Януковича

В Ізраїлі заборонили пересаджувати жінок в літаках через ортодоксів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Гейнеры
РЕКЛАМА