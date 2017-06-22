ВР посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження гуманного ставлення до тварин", який передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроект №5119-1 проголосували 257 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Документ вносить зміни в Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за жорстоке поводження з тваринами: знущання, завдання побоїв, вчинення інших насильницьких дій, які завдали тварині фізичного болю, страждання і не заподіяли тілесних ушкоджень, передбачаються штрафи від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварини, якщо для неї є загроза. У чинній редакції КУпАП за такі дії передбачено штраф від 9 до 21 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (153-357 грн).

Крім того, такі ж дії, вчинені щодо двох і більше тварин, або групою осіб, тягнуть за собою стягнення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування у господаря загрожує її життю чи здоров'ю.

Насильницькі дії щодо тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, спричинять стягнення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн).

Крім того, відповідно до закону, в Кримінальному кодексі України за жорстоке поводження з тваринами більше не буде передбачена можливість накладення штрафу. Згідно зі змінами до Кримінального кодексу жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до каліцтва або загибелі тварини, буде каратися арештом терміном до 6 місяців або обмеженням волі терміном до 3 років. Ті ж дії, вчинені у присутності неповнолітнього, тягнуть за собою обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.