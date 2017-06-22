Події

19:33 22.06.2017

Туск прогнозує продовження санкцій ЄС проти Росії

Лідери країн ЄС увечері в четвер ознайомляться з процесом імплементації мінських домовленостей щодо України, що згодом відкриє шлях до продовження економічних санкцій проти РФ, заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

На прес-конференції в Брюсселі він зазначив, що лідери ФРН і Франції ознайомлять колег із ситуацією навколо мінських домовленостей.

"Це, як очікується, дасть змогу нам потім продовжити санкції на шість місяців", - сказав Д.Туск.

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