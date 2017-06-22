Події

19:36 22.06.2017

lifecell просить главу НКРЗІ з’ясувати ситуацію з відсутністю прийому sms "Київстаром"

Оператор мобільного зв'язку lifecell звернувся в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), через неодноразову відсутність прийому мобільним оператором "Київстар" коротких sms-повідомлень від абонентів lifecell.

"На жаль, через проблеми в мережі "Київстар" більше доби sms від наших абонентів, які вони успішно відправляли абонентам "Київстар", доставлялися їх адресатам... З огляду на неодноразові технічні відключення ми звернулися до НКРЗІ з проханням розглянути проблему і знайти рішення, щоб запобігти її повторенню", - цитується в повідомленні головний виконавчий директор мобільного оператора lifecell Ісмет Язиджі.

Відповідно до прес-релізу, проблем з відправленням і прийомом SMS-повідомлень на мережі і з мереж інших операторів не спостерігалося.

У свою чергу, в прес-службі "Київстару" спростували звинувачення, зазначивши, що "Київстар" здійснює обмін sms-повідомленнями з усіма телеком-мережами в штатному режимі.

"Масові небажані sms-розсилки, які здійснюються з мережі lifecell, були ідентифіковані IT-системами "Київстар" як спам, що і спричинило труднощі з доставкою таких повідомлень", - підкреслили в прес-службі оператора.

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