На Закарпатті застрелився прикордонник

У селі Кам'яниця під Ужгородом (Закарпатська обл.) 20 червня загинув на службі, попередньо, вистріливши собі в голову з табельної зброї, військовослужбовець Чопського загону Держприкордонслужби України, повідомляє місцеве інтернет-видання "Mukachevo.net".

"23-річний прикордонник Артем Філоненко заступив на чергування о 8 ранку, близько 13:00 повернувся з обіду знову на чергування, і майже відразу його колеги почули постріл. На посаді був знайдений хлопець з пораненням в голову", - йдеться в оприлюдненій у четвер замітці з посиланням на джерела в правоохоронних органах і серед прикордонників.

Прикордонник помер по дорозі в лікарню кареті "швидкої допомоги". Він вистрілив собі в голову з табельної зброї, яка було видана йому, коли він заступив на чергування - автомата АК-74. Також відомо, що загиблий залишив записку перед смертю.

При цьому у військовій прокуратурі зазначили, що зараз порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.414 КК України (необережне поводження зі зброєю).

За словами (військового прокурора Ужгородського гарнізону Олега Ціцака, поки не буде результатів усіх експертиз, слідчі не можуть офіційно говорити про самогубство, нехай і навіть дійсно є прощальна записка, написана загиблим, якому залишалося служити 3 місяці.