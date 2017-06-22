Майбутнє 27 країн-членів ЄС пріоритетніше від переговорів щодо Brexit

Канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер заявила, що вироблення політики ЄС у складі 27 держав - без Великої Британії - є зараз пріоритетом для об'єднання.

"На мою думку, майбутнє 27 країн, що залишаються у складі союзу, важливіше, ніж переговори про вихід Британії з ЄС", - сказала німецький канцлер, виступаючи на саміті Євросоюзу в Брюсселі.

При цьому А.Меркель підкреслила, що, незважаючи на це, держави-члени ЄС "планують провести ці переговори (з Лондоном - ІФ) в гарному настрої".