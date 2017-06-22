Події

20:02 22.06.2017

Ірина Геращенко запросила генсека ЄНП відвідати Донбас для ознайомлення із ситуацією

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко запросила генерального секретаря Європейської народної партії Антоніо Лопеса-Істуріза Вайта (Antonio López-Istúriz White) відвідати Донбас.

"На полях саміту ЄНП в Брюсселі, разом з міжнародним секретарем "Солідарності" Вірджинією Дроновою (БПП "Солідарність" - ІФ) зустрілися з генеральним секретарем ЄНП Антоніо Лопесом-Істурізом. Обговорили питання міжпартійного діалогу, перебіг реформ в Україні", - написала І .Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у четвер.

"Запросили генерального секретаря ЄНП відвідати Донбас, щоб ознайомитися з політикою безпеки і гуманітарною ситуацією", - додала вона.

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