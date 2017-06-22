В Ізраїлі заборонили пересаджувати жінок в літаках через ортодоксів

Ізраїльський суд заборонив авіакомпанії El Al ("Ель Аль") пересаджувати пасажирок на вимогу ортодоксальних іудеїв, яким віра забороняє перебувати близько до жінок, які не є їхніми дружинами.

Магістратський суд Єрусалима вирішив, що такі прохання порушують закони про дискримінацію. Хоча авіакомпанія запевняла, що ніколи не змушувала пасажирів мінятися місцями на прохання ортодоксів, повідомляє BBC.

Приводом для судового розгляду став позов до авіакомпанії 83-річної Рене Рабинович через подібний випадок, що стався з нею на борту літака El Al під час перельоту з Нью-Йорка до Тель-Авіва. Рене Рабіновіч, яка пережила Холокост, зайняла своє місце в бізнес-класі. Незабаром з'явився чоловік, який купив квиток на сусіднє місце. Побачивши жінку, він сказав кілька слів бортпровіднику, після чого той попросив Р.Рабіновіч пересісти.

"Я запитала бортпровідника прямо: пересаджують мене на прохання чоловіка, що сидів зі мною поруч? І бортпровідник це підтвердив. Тоді я підійшла до чоловіка і сказала: я 83-річна жінка, в чому проблема?" - розповідала Р.Рабіновіч британській газеті Guardian в квітні минулого року.

Чоловік, за її словами, відповів, що сидіти поруч з жінкою йому забороняє Тора. Р.Рабіновіч пізніше говорила, що не хотіла вступати з ним у суперечку, тому погодилася змінити крісло.

Коли літак приземлився в Тель-Авіві, в салон вийшов капітан екіпажу. Р.Рабіновіч розповіла йому про подію, а той, за її словами, відповів, що пересаджувати жінок в подібних випадках - політика компанії.

У 2016 році Р.Рабіновіч подала позов проти авіакомпанії, звинувативши її в дискримінації. Її інтереси в суді представляв Ізраїльський центр релігійних дій, який бореться зі статевою сегрегацією.

Сума позову становила 50 тис. шекелів (близько $ 14 тис.). Компенсація, призначена судом, виявилася меншою - 6,5 тис. шекелів (близько $ 1,8 тис.).

Сама Р.Рабіновіч, коментуючи рішення суду, заявила, що задоволена і розміром компенсації, і прийнятим рішенням, так як воно скасовує дискримінаційну політику El Al.