Події

20:20 22.06.2017

Суди заарештували 17 з 23 затриманих екс-податківців часів Януковича

Суди заарештували 17 з 23 раніше затриманих представників податкових органів часів колишнього президента України Віктора Януковича зі збільшенням розміру застави, повідомляє прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Військові прокурори в апеляційному суді довели - вертольоти в повітря піднімали даремно. На сьогодні з 23 екс-податківців, затриманих в рамках антикорупційної операції, 17 вже заарештовані зі збільшенням розміру застави. При цьому розмір застави визначено в сумі від 1 млн грн до 150 млн грн ", - написала Л.Сарган на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в четвер.

Вона зазначила, що за попередніми даними, податкова служба під керівництвом екс-глави Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд грн.

Як повідомлялося, колишні податківці підозрюються в тому, що, виконуючи вказівки екс-президента України Віктора Януковича і екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, організували і забезпечили незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків", які протягом 2011-2014 років стали інструментами незаконного і контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами реального сектора економіки.

Як повідомлялося, 24 травня правоохоронці провели в 15 областях України операцію щодо колишніх керівників обласних управлінь Міністерства доходів і зборів, причетних до організації функціонування т.зв. "податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименко.

Були затримані 23 представники податкових адміністрацій в областях.

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